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Fantezi kıyafeti giyip sokağa çıkan Didem, cesaret sınırlarını zorladı

Her paylaşımıyla olay olan Didem Soydan, bu sefer de fantezi elbisesi giyip sokağa çıktı. Ünlü manken, sosyal medyadan fotoğraf da paylaştı

Fantezi kıyafeti giyip sokağa çıkan Didem, cesaret sınırlarını zorladı

Her paylaşımıyla olay olan Didem Soydan, bu sefer de fantezi elbisesi giyip sokağa çıktı. Ünlü manken, sosyal medyadan fotoğraf da paylaştı

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:19
Fantezi kıyafeti giyip sokağa çıkan Didem, cesaret sınırlarını zorladı
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ÜNLÜ manken  Didem Soydan'ın  Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. Soydan, fantezi elbisesiyle sokağa çıktı.

ZİNCİR TAKIP SOKAĞA ÇIKTI

Arabada fotoğraf paylaşan  Didem Soydan, ateşli pozunu  Instagram'da paylaştı. Soydan üzerine zincir geçirip sokağa öyle çıktı.

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