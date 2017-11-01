Fantezi kıyafeti giyip sokağa çıkan Didem, cesaret sınırlarını zorladı

ÜNLÜ manken Didem Soydan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. Soydan, fantezi elbisesiyle sokağa çıktı.
ZİNCİR TAKIP SOKAĞA ÇIKTI
Arabada fotoğraf paylaşan Didem Soydan, ateşli pozunu Instagram'da paylaştı. Soydan üzerine zincir geçirip sokağa öyle çıktı.
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