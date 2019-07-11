Faik Öztürk albüm gelirini şehit ailelerine bağışlayacak

GECEDE birçok eser seslendiren ikili, performanslarının yanı sıra stand-up şovları aratmayacak sohbetleriyle de herkesi kahkahaya boğdu.

Safiye Soyman, “Bir gün düğün yaparsam muhakkak gelinlik giyeceğim. Gerçi bizi biliyorsunuz, bir imzamız eksik, onu da kalplerimizde atmışız” dedi.

“Benden beyaz atlı prens olmaz Safiye, ata yazık” sözleriyle karşılık veren Faik Öztürk, “Huzurunuzda bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Allah nasip ederse yeni çıkacak ilk albümümün tüm gelirini, asker ve polis şehit ailelerine bağışlayacağım” açıklamasıyla da büyük alkış aldı.