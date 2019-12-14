Fahriye, oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası
Fahriye Evcen aylardır yüzünü göstermediği oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Evcen'in paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.
MAGAZİN 14.12.2019, 12:03
KURULUŞ Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldığı oğulları Karan'ı gözlerinden sakınıyor, sosyal medya dahil hiçbir yere görüntü vermiyorlardı. Fahriye Evcen, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz yaparak oğlu Karan'ın yüzü açık ilk fotoğrafını paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI
Oğluyla fotoğraflarını "Karan'ım, uzay gemisi kaptanı" notuyla paylaşan Evcen'in fotoğrafları dakikalar içinde yüz bini aşkın beğeni aldı. Minik Karan'ın anne-babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.
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