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Fahriye Evcen oğluna okul arıyor

Oyuncu Fahriye Evcen, 4,5 aylık oğlu Karan’ın sağlığından eğitimine kadar gelecek planı yapıyor.

MAGAZİN 02.08.2019, 12:24 Toygar Dim
Fahriye Evcen oğluna okul arıyor
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DÖRT aylık bebeği için şimdiden okul araştıran oyuncu, oğlunun kendisi gibi Alman ekolünde eğitim alması için Beykoz Türk Alman Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Frobel Anaokulu’nun kapısını çaldı. 

#Alman #ekolü #eğitim #frobel #anaokulu
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