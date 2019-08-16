Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü

GEÇTİĞİMİZ Nisan ayında Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti havalimanında görüntülendi. Evcen'in kilolu hali ise sevenlerinin gözünden kaçmadı.

"KİLOLARI HİÇ KAFAYA TAKMA"

Fahriye Evcen'in kilolu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri de konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı takipçileri Evcen'in kilolu halini eleştirirken bazı takipçileri ise Evcen'in fotoğrafını beğendi. Konuyla ilgili yorum yapan Evcen'in bir takipçisi, "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum." yorumunu yaptı.

NİSAN AYINDA DOĞUM YAPMIŞTI

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına aldı. Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.