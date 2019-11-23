Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Evlilik sorusu sorulan çiftten Ezgi Mola bakın gazetecilere nasıl yanıt verdi?
MAGAZİN 23.11.2019, 21:11
EZGİ Mola uzun süren yalnızlığına Aralık 2018’de Mustafa Aksakallı ile nokta koymuştu. 36 yaşındaki oyuncu önceki akşam sevgilisi ile Bebek’teydi.
Oyuncu, “Evlilik planınız var mı?” sorusuna “Aaa! Biz üç ay önce sessiz sedasız evlendik bile” yanıtını verdi.
'Yakında Ezgi’in bir sürprizi var'
Sonra gülerek ekledi: “Şaka şaka!” Mustafa Aksakallı da “Yakında Ezgi’in bir sürprizi var” diye konuştu.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|22
|2. Başakşehir
|12
|22
|3. Sivasspor
|11
|21
|4. Fenerbahçe
|11
|20
|5. Alanyaspor
|11
|19
|6. Galatasaray
|12
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Denizlispor
|12
|14
|11. Çaykur Rizespor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|13
|13. Konyaspor
|11
|13
|14. Kasımpaşa
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|21
|2. Hatayspor
|11
|21
|3. Erzurum BB
|12
|21
|4. Bursaspor
|12
|20
|5. Fatih Karagümrük
|12
|19
|6. Balıkesirspor
|11
|18
|7. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Burnley
|13
|18
|7. Arsenal
|13
|18
|8. Sheffield United
|12
|17
|9. Tottenham
|13
|17
|10. M. United
|12
|16
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|12
|15
|15. Everton
|13
|14
|16. West Ham
|13
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Real Betis
|14
|16
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Eibar
|13
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|14
|6