‘Evlilikle alakam yok’
Alina Boz ve sevgilisi Mithatcan Özer, Kanyon’da görüntülendi
MAGAZİN 24.11.2019, 10:07
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Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|22
|2. Başakşehir
|12
|22
|3. Sivasspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|12
|21
|5. Fenerbahçe
|11
|20
|6. Alanyaspor
|11
|19
|7. Galatasaray
|12
|19
|8. Malatyaspor
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Denizlispor
|12
|14
|11. Çaykur Rizespor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|13
|13. Konyaspor
|12
|13
|14. Kasımpaşa
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|21
|2. Hatayspor
|11
|21
|3. Erzurum BB
|12
|21
|4. Bursaspor
|12
|20
|5. Fatih Karagümrük
|12
|19
|6. Balıkesirspor
|11
|18
|7. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Burnley
|13
|18
|7. Arsenal
|13
|18
|8. Sheffield United
|12
|17
|9. Tottenham
|13
|17
|10. M. United
|12
|16
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|12
|15
|15. Everton
|13
|14
|16. West Ham
|13
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Atletico Madrid
|14
|25
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|14
|23
|6. Granada
|14
|21
|7. Athletic Bilbao
|13
|20
|8. Getafe
|13
|20
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Real Betis
|14
|16
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Eibar
|13
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|14
|6