‘Evlilikle alakam yok’

ALİNA Boz ve sevgilisi Mithatcan Özer, Kanyon’da görüntülendi. ‘Ateşe Koşan Kadınlar’ adlı belgeselin izlemesine katılan çift, mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Özer, haklarında çıkan evlilik haberlerini, “Benim böyle konularla alakam yok” sözleriyle yalanladı.

