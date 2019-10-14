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Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar

Hande Soral ve eşi İsmail Demirci evliliklerinin ikinci yılını kutladı

MAGAZİN 14.10.2019, 17:41 14.10.2019, 17:44
Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar
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2017 yılında muhteşem bir törenle nikah masasına oturan oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci evliliklerinde ikinci yılı geride bıraktı.
 
Hande Soral bu özel günü 'bir ömür olsun kocam' mesajıyla kutlarken Dermirci de paylaştığı fotoğrafın altına '2' notunu yazdı.
 

#Hande Soral #Evlilik yıldönümleri
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