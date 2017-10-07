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'Evliliğe hazır değilim'

Şarkıcı Ayla Çelik, önceki gün meslektaşı Gökhan Tepe ile Bebek'teydi

'Evliliğe hazır değilim'

Şarkıcı Ayla Çelik, önceki gün meslektaşı Gökhan Tepe ile Bebek'teydi

07 Ekim 2017 Cumartesi 22:51
'Evliliğe hazır değilim'
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MUHABİRLERLE sohbet eden Çelik, evlilik sorularına “Böyle bir düşüncem şu an yok. İstediğim zaman evlenirim ama hazır hissetmiyorum” dedi. Çelik, uzun süredir Barbaros Utku’yla birliktelik yaşıyor.

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Ayla Çelik
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