'Evliliğe hazır değilim'

MUHABİRLERLE sohbet eden Çelik, evlilik sorularına “Böyle bir düşüncem şu an yok. İstediğim zaman evlenirim ama hazır hissetmiyorum” dedi. Çelik, uzun süredir Barbaros Utku’yla birliktelik yaşıyor.

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