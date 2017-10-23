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Evli ve 4 çocuk babası rol arkadaşıyla fena basıldı

'Fargo' dizisindeki rol arkadaşıyla yemek yerken görüntülenen İskoç aktör Ewan McGregor, çevredekilere aldırış etmeden sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu

Evli ve 4 çocuk babası rol arkadaşıyla fena basıldı

'Fargo' dizisindeki rol arkadaşıyla yemek yerken görüntülenen İskoç aktör Ewan McGregor, çevredekilere aldırış etmeden sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:02
Evli ve 4 çocuk babası rol arkadaşıyla fena basıldı
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İSKOÇ aktör Ewan McGregor, önceki gün ' Fargo' dizisindeki rol arkadaşı  Mary Elizabeth Winstead ile  Londra'daki bir restoranda görüntülendi.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTULAR

Çevredekiler;  Mary Elizabeth Winstead ile Ewan McGregor'ın romantik bir yemek yediğini ve birbirlerini öpücük yağmuruna tuttuğunu söyledi.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Evli ve 4 çocuk babası olan 46 yaşındaki aktör, restoranın kalabalık olmasına aldırış etmeden Winstead ile samimi görüntüler sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mary Elizabeth WinsteadLondraFargo
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