Evli ve 4 çocuk babası rol arkadaşıyla fena basıldı

İSKOÇ aktör Ewan McGregor, önceki gün ' Fargo' dizisindeki rol arkadaşı Mary Elizabeth Winstead ile Londra'daki bir restoranda görüntülendi.
BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTULAR
Çevredekiler; Mary Elizabeth Winstead ile Ewan McGregor'ın romantik bir yemek yediğini ve birbirlerini öpücük yağmuruna tuttuğunu söyledi.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Evli ve 4 çocuk babası olan 46 yaşındaki aktör, restoranın kalabalık olmasına aldırış etmeden Winstead ile samimi görüntüler sergiledi.
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