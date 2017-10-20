Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı

SON dönemlerde ismi magazin manşetlerinden düşmeyen Ebru Şallı ve bir süredir aşk yaşadığı evli sevgilisi Uğur Akkuş'un imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi.
AŞKLARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı.
Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi.
GİZLİCE İMAM NİKAHI KIYDILAR
Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikahı kıydığı iddia edildi. Gizli gerçekleşen nikâhın ardından Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya İstinye'de bir daire hediye etti.
İkilinin imam nikâhından sonra bu evde birlikte yaşamaya başladığı da iddialar arasında...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.