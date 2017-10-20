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Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı

Evli ve iki çocuk babası Uğur Akkuş, bir süredir aşk yaşadığı Ebru Şallı'ya imam nikahı kıydı. İkili, nikahtan sonra aynı evde yaşamaya başladı

Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı

Evli ve iki çocuk babası Uğur Akkuş, bir süredir aşk yaşadığı Ebru Şallı'ya imam nikahı kıydı. İkili, nikahtan sonra aynı evde yaşamaya başladı

20 Ekim 2017 Cuma 13:28
Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı
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SON dönemlerde ismi magazin manşetlerinden düşmeyen  Ebru Şallı ve bir süredir aşk yaşadığı evli sevgilisi  Uğur Akkuş'un imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi.

AŞKLARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Ebru Şallı ile  Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları  Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından  Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı.
Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen  Uğur Akkuş,  Ebru Şallı'dan vazgeçmedi.

GİZLİCE İMAM NİKAHI KIYDILAR

Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikahı kıydığı iddia edildi. Gizli gerçekleşen nikâhın ardından  Uğur Akkuş,  Ebru Şallı'ya  İstinye'de bir daire hediye etti.

İkilinin imam nikâhından sonra bu evde birlikte yaşamaya başladığı da iddialar arasında...

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:08
Anahtar Kelimeler:
Uğur AkkuşEbru ŞallıİstinyeBodrumAkkuş
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