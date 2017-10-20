Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı

SON dönemlerde ismi magazin manşetlerinden düşmeyen Ebru Şallı ve bir süredir aşk yaşadığı evli sevgilisi Uğur Akkuş'un imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi.

AŞKLARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi.

GİZLİCE İMAM NİKAHI KIYDILAR

Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikahı kıydığı iddia edildi. Gizli gerçekleşen nikâhın ardından Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya İstinye'de bir daire hediye etti.

İkilinin imam nikâhından sonra bu evde birlikte yaşamaya başladığı da iddialar arasında...