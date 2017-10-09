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Evli iş adamıyla ilişki yaşayan Gülben'e bir tepki de Diva'dan geldi

Evli iş adamıyla eski eşi Erhan Çelik'i aldatan Gülben Ergen, magazin gündemine oturdu. Gülben meselesine Bülent Ersoy da "Adamın hiç mi suçu yok" diyerek dahil oldu

Evli iş adamıyla ilişki yaşayan Gülben'e bir tepki de Diva'dan geldi

Evli iş adamıyla eski eşi Erhan Çelik'i aldatan Gülben Ergen, magazin gündemine oturdu. Gülben meselesine Bülent Ersoy da "Adamın hiç mi suçu yok" diyerek dahil oldu

09 Ekim 2017 Pazartesi 08:48
Evli iş adamıyla ilişki yaşayan Gülben'e bir tepki de Diva'dan geldi
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GÜLBEN Ergen'in evli iş adamı  Tolga Duğles ile aşk yaşayıp  Erhan Çelik'i aldatması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sunucu Zehide Yetiş, "Erkekleri ayartıyor." diye yorum yaparken  Bülent Ersoy da meseleye kayıtsız kalamadı.

SADECE GÜLBEN Mİ HATALI?

Bülent Ersoy, bu akşam  Beyaz TV Ana Haber Bülteni'nde açıklama yaptı.  Gülben Ergen konusuna değinen  Bülent Ersoy, suçu iki tarafta da bulduğunu söyledi: "Sadece  Gülben Ergen mi hatalı, burada erkekler hiç hatalı değil mi?.. Bunun da bir parça üzerine gidilmeli…"

"GÜLBEN ERGEN'İN SAVUNULACAK TARAFI YOK!.."

Divan, kesin bir dille olaya net bir tavır koydu: "Sakın ola ki zannetmeyin ki müdafaa ediyorum. Bunlar yanlış ötesi yanlışlar. Ama beyefendi de evli değil miydi?.. Çocuklarının annesi dururken, daha evliyken neden Gülben hanımla beraber oldu?.. O şimdi yani kanatsız melek mi?.."

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenBülent Ersoy
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