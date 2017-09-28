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Evli iş adamıyla aşk yaşayan Gülben, muradına eriyor

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen'in evli iş adamı sevgilisi Tolga Duğles, eşine boşanma davası açtı. Böylece Gülben de muradına ermiş oldu

Evli iş adamıyla aşk yaşayan Gülben, muradına eriyor

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen'in evli iş adamı sevgilisi Tolga Duğles, eşine boşanma davası açtı. Böylece Gülben de muradına ermiş oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 12:13
Evli iş adamıyla aşk yaşayan Gülben, muradına eriyor
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TOLGA Duğles,  Gülben Ergen'e tıpa tıp benzeyen eşi Yasemin Duğles'e sonunda boşanma davası açtı. Gülben de böylece muradına ermiş oldu.

BOŞANMA DAVASINI GÜLBEN ERGEN'İN SEVGİLİSİ AÇTI

Adı  Gülben Ergen'le anılan  Tolga Duğles, sonunda eşi ve kızının annesi Yasemin Duğles'e boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesini  Tolga Duğles'in verdiği öğrenildi. Bu ani gelişmeden sonra, artık bitti zannedilen hikayenin, aslında yeni başladığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga DuğlesGülben Ergen
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