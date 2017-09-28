Evli iş adamıyla aşk yaşayan Gülben, muradına eriyor

TOLGA Duğles, Gülben Ergen'e tıpa tıp benzeyen eşi Yasemin Duğles'e sonunda boşanma davası açtı. Gülben de böylece muradına ermiş oldu.

BOŞANMA DAVASINI GÜLBEN ERGEN'İN SEVGİLİSİ AÇTI

Adı Gülben Ergen'le anılan Tolga Duğles, sonunda eşi ve kızının annesi Yasemin Duğles'e boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesini Tolga Duğles'in verdiği öğrenildi. Bu ani gelişmeden sonra, artık bitti zannedilen hikayenin, aslında yeni başladığı ileri sürülüyor.

Şaşırtan benzerlik;