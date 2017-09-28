Evli iş adamı, Ece Erken'i üçüncü kadını yapacakmış

SUNUCU Ece Erken ile New York havalimanında samimi şekilde görüntülenen iş adamı Nazım Torbaoğlu'nun evli olduğu, hem de başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öne sürüldü.

Ece Erken'in evli ve bir çocuk sahibi, iş adamı Nazım Torbaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin basınına bomba gibi düştü. New York havalimanında çekilen fotoğraf, dün bir magazin programında yayınlanmıştı.

"TANIŞMA AŞAMASINDA AYRILDIK"

Görüntülerin gündem olmasının ardından Nazım Torbaoğlu, Uçankuş'a yaptığı açıklamada, "Arkadaş ortamında tanıştık, birkaç kez görüştük. Uyuşamadığımızı anladık ve bu arkadaşlığı sona erdirdik. Zaten bir ilişki değildi" ifadelerini kullandı. Ece Erken de "Birbirimizi tanışma aşamasında ayrıldık" dedi.

"NAZIM EVLİDİR, BENİMLE DE İLİŞKİSİ VAR"

Bugün de habere ilişkin önemli detaylara yer verildi. İş adamı Torbaoğlu'nun evli ve eski manken Songül Yıldırım ile sevgili olduğu iddia edildi. Eski manken Songül Yıldırım, "Nazım evlidir, ayrıca benimle de ilişkisi var. Ece de biliyor" dedi.

"HANGİ KADIN EVLİ BİR ADAMLA BERABER OLUR?"

Canlı yayına bağlanan Ece Erken, "Ben geçen yıl tanışmıştım. O sırada boşandığını söylemişti, hatta 2 yıl olduğunu söylemişti. Doğru olduğuna inanmıştım. İnsanların bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Ben huzurlu bir şey istiyorum. Ben sevgilisiyle muhatap olur muyum? Bir yıl olmuş ondan ayrılalı, beni ilgilendirmiyor. Sevgilisiyle olan ilişkisinin bittiğini biliyorum. Bu kadın Nazım evliyken onunla beraberdi" dedi.