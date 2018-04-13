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"Evli adamı kapattım" diyen kadın izleyicinin sorusu pes dedirtti

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" sorusu ekran başındakilere pes dedirtti

"Evli adamı kapattım" diyen kadın izleyicinin sorusu pes dedirtti

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" sorusu ekran başındakilere pes dedirtti

13 Nisan 2018 Cuma 11:02
"Evli adamı kapattım" diyen kadın izleyicinin sorusu pes dedirtti
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BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları pes dedirtti.

"EVLİ BİR ADAMI KAPATTIM"

İsmini vermek istemeyen kadın izleyici, "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" şeklinde bir soru yöneltti.

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Beyaz TVHayatta Her Şey Var Program
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