"Evli adamı kapattım" diyen kadın izleyicinin sorusu pes dedirtti

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları pes dedirtti.
"EVLİ BİR ADAMI KAPATTIM"
İsmini vermek istemeyen kadın izleyici, "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" şeklinde bir soru yöneltti.
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