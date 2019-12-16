Evli adamdan hamile kaldım, ünlü oldum" diyen Şeyma'ya tepki yağdı

GEÇTİĞİMİZ yıl İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe'yi kapatacağını duyuran Şeyma Subaşı, yeni kazanç sağlamak amacıyla açtığı YouTube kanalında namaz ve Acun Ilıcalı itiraflarıyla gündem olmuştu. Kanalında özel hayatına dair soruları cevaplayan Şeyma Subaşı'nın videosunda yine Acun Ilıcalı ile ilgili yorumu Instagram kullacılarının tepkisini çekti.

"EVLİ ADAMDAN HAMİLE KALDIĞIM İÇİNÜNLÜ OLDUM"

Takipçilerinden gelen sorular üzerine tekrar kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, Melisa'ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." sözleriyle başladığı açıklamasına "Ünlüler dünyasına girdim" derken gülmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

"BUNU KENDİNE YAKIŞTIRMASI NE KÖTÜ"

Şeyma'nın açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları, Instagram'dan Subaşı'na ateş püskürdü. Çoğu kullanıcı " Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış" sözleriyle tepkilerini gösterdiler.

"DOĞUMUMU MİAMİ'DE YAPTIM"

Subaşı, "Dışarıya çıkamaz hale geldim İstanbul'da doğal olarak. İnsanlar benim fotoğrafımı çekmeye çalışıp karnım ne durumda diye merak ettiler. Ben Acun'la konuştum, Miami'ye gitmek istedim. Doğumumu orada yaptım" diyerek sözlerini noktaladı. Hamileliği boyunca yalnız kaldığını söyleyen Şeyma Subaşı o sırada Allah'a sığındığını söyledi.