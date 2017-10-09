Evlenme teklifi alan Bensu, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

İŞ adamı Hakan Baş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bensu Soral'a tekne turunda evlenme tekifi etti.

BENSU HEYECANDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Heyecandan ne yapacağını bilemeyen ve gözyaşlarına boğulan Bensu Soral ise öpücüklere boğduğu sevgilisine 'evet' yanıtını verdi.