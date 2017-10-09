Evlenme teklifi alan Bensu, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

İŞ adamı Hakan Baş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bensu Soral'a tekne turunda evlenme tekifi etti.
BENSU HEYECANDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Heyecandan ne yapacağını bilemeyen ve gözyaşlarına boğulan Bensu Soral ise öpücüklere boğduğu sevgilisine 'evet' yanıtını verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.