Evlendiği kişiden, yatak görüntüleri çıkan gelin adayına büyük şok!

ADANA'DA düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri çıkan gelin adayı Sevgi, Sony Channel Türkiye kanalında Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programı ile ekranlara geri döndü.

"EVLENDİĞİM KİŞİ BENİ DEFALARCA ALDATTI"

İzdivaç programında nişanlandığını, ancak anlaşamadığı için ayrıldığını belirten gelin adayı Sevgi, "Programdan sonra dışarıdan biriyle evlendim. Evliliğimiz 6 ay sürdü. Evlendiğim kişi beni defalarca aldattı. Güzel bir duyguyla evlenmedim. Canım istedi, ani bir kararla evlendim. Evlendiğim kişinin iyi bir aile babası olacağını düşünmüştüm" dedi.



"YATAK ODAMA KADAR GİRDİLER"

Eşinin kendisini aldattığı kızları evinde ağırladığını belirten Sevgi, "Kızlar benim yatak odama kadar girdiler. Eşyalarımı çaldılar. Annemin evinde kaldığım dönemde evimde misafir olmuşlar. Normal hayatıma devam ediyorum. O kızlara kızmıyorum. Benim eşim dediğim insan bana o yanlışı yaptıysa elin kızı hayli hayli yapar. Bu hayatta insanın başına her şey gelir" şeklinde konuştu.

Boşanıp ekranlara dönen Sevgi, taliplerini görmeye başladı.