'Evden çıkamıyorum' deyip, kavga ettiği komşusuna tazminat davası açtı

İSTANBUL Ataşehir'de manken Esra Türkmenler, oturduğu sitenin otoparkında kendisini dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu komşusu medya çalışanı Dilek K. aleyhinde "Sitede huzurum kalmadı. Evden çıkmaya korkuyorum" diyerek 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
ARABADAN POŞETLERİ İNDİRİRKEN KAVGA ETTİLER
Ataşehir'de lüks bir sitede 6 ay önce yaşanan olayda manken ve fotomodel Türkmenler, site otoparkına park ettiği aracından poşetleri indirdiği sırada tartıştığı komşusu Dilek K.'nın kendisini darp ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın soruşturma başlatması üzerine Dilek K., site otoparkının güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak, suçlamaların aksine Türkmenler'in kendisine saldırdığını belirtti.
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Komşusuyla Otoparkta Kavga Eden Mankenden, Manevi Tazminat Davası 1 saat önce
Ataşehir'de park etme tartışmasında komşusundan dayak yediğini belirten manken Esra Türkmenler, evden çıkmaya korkar olduğu söyleyip komşusuna tazminat davası açtı.
Komşusuyla Otoparkta Kavga Eden Mankenden, Manevi Tazminat Davası, System.String[]
İstanbul Ataşehir'de manken Esra Türkmenler, oturduğu sitenin otoparkında kendisini dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu komşusu medya çalışanı Dilek K. aleyhinde "Sitede huzurum kalmadı. Evden çıkmaya korkuyorum" diyerek 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
ARABADAN POŞETLERİ İNDİRİRKEN KAVGA ETTİLER
Ataşehir'de lüks bir sitede 6 ay önce yaşanan olayda manken ve fotomodel Türkmenler, site otoparkına park ettiği aracından poşetleri indirdiği sırada tartıştığı komşusu Dilek K.'nın kendisini darp ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın soruşturma başlatması üzerine Dilek K., site otoparkının güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak, suçlamaların aksine Türkmenler'in kendisine saldırdığını belirtti.
''BU TAZMİNAT YAŞANAN ACININ KARŞILIĞIDIR''
Soruşturma sürerken Türkmenler'in tazminat davası da açtığı ortaya çıktı. Türkmenler, dilekçesinde "Bir yıllık kiramı peşin ödediğimden hemen başka bir eve de taşınmam söz konusu değil. Bu tazminat yaşanan acının karşılığıdır. Fiziksel ve manevi acıların dindirilmesi gerekmektedir" diyerek 20 bin TL istedi.
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