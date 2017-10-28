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Ev kadını Şeyma! Mantı açıp türkü söyledi, Acun gülmekten kırıldı

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk'le birlikte oynadığı skeç geceye damga vurdu. Ev kadını Şeyma, Acun'a "Haşmetlim" dedi, mantı açıp türkü söyledi

Ev kadını Şeyma! Mantı açıp türkü söyledi, Acun gülmekten kırıldı

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk'le birlikte oynadığı skeç geceye damga vurdu. Ev kadını Şeyma, Acun'a "Haşmetlim" dedi, mantı açıp türkü söyledi

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:48
Ev kadını Şeyma! Mantı açıp türkü söyledi, Acun gülmekten kırıldı
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SEVİLEN program Beyaz Show, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici ile buluştu. Sezonun ilk konukları  Acun Ilıcalı, Simge Sağın,  Murat Yıldırım ve Özge Gürel oldu.  Acun Ilıcalı'nın eşi  Şeyma Subaşı'nın,  Beyazıt Öztürk'le beraber oynadığı skeç ise geceye damga vurdu.

GECEYE DAMGA VURAN SKEÇ

Beyaz Show programına konuk olan  Acun Ilıcalı'ya eşi  Şeyma Subaşı sürpriz yaptı. Kısa süre önce nikah masasına oturduğu  Şeyma Subaşı ile  Beyazıt Öztürk'ün beraber oynadığı skeç geceye damga vurdu.

MANTI AÇIP TÜRKÜ SÖYLEYEN ŞEYMA

' Şeyma Subaşı'nın Ev Hali' skeci stüdyodaki konukları ve izleyicileri kırdı geçirdi. Mantı açıp tarhana ayıklayan  Şeyma Subaşı türkü bile söyledi!

ACUN KAHKAHALARA BOĞULDU

Şeyma  Subaşı'nın oyunculukta gösterdiği performans da dikkat çekti. Eşi  Şeyma Subaşı'nın ev halleri videosunu ilk defa programda izleyen  Acun Ilıcalı da kahkahalara boğuldu.

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