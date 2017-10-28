Ev kadını Şeyma! Mantı açıp türkü söyledi, Acun gülmekten kırıldı

SEVİLEN program Beyaz Show, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici ile buluştu. Sezonun ilk konukları Acun Ilıcalı, Simge Sağın, Murat Yıldırım ve Özge Gürel oldu. Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın, Beyazıt Öztürk'le beraber oynadığı skeç ise geceye damga vurdu.

GECEYE DAMGA VURAN SKEÇ

Beyaz Show programına konuk olan Acun Ilıcalı'ya eşi Şeyma Subaşı sürpriz yaptı. Kısa süre önce nikah masasına oturduğu Şeyma Subaşı ile Beyazıt Öztürk'ün beraber oynadığı skeç geceye damga vurdu.

MANTI AÇIP TÜRKÜ SÖYLEYEN ŞEYMA

' Şeyma Subaşı'nın Ev Hali' skeci stüdyodaki konukları ve izleyicileri kırdı geçirdi. Mantı açıp tarhana ayıklayan Şeyma Subaşı türkü bile söyledi!

ACUN KAHKAHALARA BOĞULDU

Şeyma Subaşı'nın oyunculukta gösterdiği performans da dikkat çekti. Eşi Şeyma Subaşı'nın ev halleri videosunu ilk defa programda izleyen Acun Ilıcalı da kahkahalara boğuldu.