'Etli butlu mutluyum'

SOSYAL medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu Seda Akgül, cesur fotoğrafıyla yaza veda etti. Akgül'ün paylaşımı bazı takipçileri tarafından tam not alırken, bazı takipçileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Akgül paylaşıma, "Yazdan kalan son günlerin tadı çıksın" notunu yazdı. Akgül'ün fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak yorum yapan bir takipçi, "47 yaşında bir kadın için çok gereksiz bir paylaşım olmuş bana göre" yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Seda hanım genç kızlara taş çıkartmışsınız maşallah" yorumunu yaptı.