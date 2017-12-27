Estetiksiz halini gören "Keşke doğal kalsaydın" diyor

Göğüslerini büyütüp yüzüne bir dizi ameliyat yaptıran Amanda'nın estetiksiz halini görenler, "Keşke hiçbir şey yaptırmasaydı. Daha güzelmiş." demeden edemedi.

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