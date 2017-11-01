Estetiksiz halini gören "Bu Hande olamaz" diyor

ŞU sıralar Sony Channel'da yayınlanan izdivaç programında sunuculuk yapan Hande Ataizi'nin estetik harikası olduğu ortaya çıktı.Bir döneme damga vuran 'Ruhsar' dizisi ile şöhreti yakalayan güzel oyuncu, özel hayatıyla da magazin manşetlerini süslüyordu. Zamanla oynadığı diziler reyting kurbanı olan Hande Ataizi, sunuculuğa adım atarak şansını burada denemeye başladı.
YAPTIRMADIĞI YERİ YOK
Güzelliği ile herkesin başını döndüren Ataizi'nin de ortaya çıkan eski fotoğrafıyla birçok ünlü gibi estetik harikası olduğu anlaşıldı. Çenesini düzelttiren güzel oyuncu; burnuna estetik, üst dudağına ve şakaklarına dolgu kokteyli enjekte ettirmiş.
İşte Hande Ataizi'nin estetiksiz görüntüsü;
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