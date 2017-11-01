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Estetiksiz halini gören "Bu Hande olamaz" diyor

Şu sıralar RTÜK'ün yasağını delip izdivaç programı sunan Hande Ataizi'nin estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Estetiksiz halini gören "Bu Hande olamaz" diyor

Şu sıralar RTÜK'ün yasağını delip izdivaç programı sunan Hande Ataizi'nin estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:36
Estetiksiz halini gören "Bu Hande olamaz" diyor
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ŞU sıralar  Sony Channel'da yayınlanan izdivaç programında sunuculuk yapan  Hande Ataizi'nin estetik harikası olduğu ortaya çıktı.Bir döneme damga vuran 'Ruhsar' dizisi ile şöhreti yakalayan güzel oyuncu, özel hayatıyla da magazin manşetlerini süslüyordu. Zamanla oynadığı diziler reyting kurbanı olan  Hande Ataizi, sunuculuğa adım atarak şansını burada denemeye başladı.
YAPTIRMADIĞI YERİ YOK

Güzelliği ile herkesin başını döndüren Ataizi'nin de ortaya çıkan eski fotoğrafıyla birçok ünlü gibi estetik harikası olduğu anlaşıldı. Çenesini düzelttiren güzel oyuncu; burnuna estetik, üst dudağına ve şakaklarına dolgu kokteyli enjekte ettirmiş.

İşte  Hande Ataizi'nin estetiksiz görüntüsü; 

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Anahtar Kelimeler:
RTÜKHande AtaiziESTETİKSİZ HALİ
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