Estetikçileri şaşırtan güzeller sırlarını verdi
Nebahat Çehre ve Emel Sayın’ın gençlik sırları estetikçilerin tartışma konusu haline geldi. Yıllara meydan okuyan güzeller gençlik sırlarını paylaştı.
NEBAHAT Çehre (75) katıldığı bir davette “Nasıl oluyor da, böyle genç kalıyorsun?” sorularıyla karşılaştı. Bu yaşına kadar yalnızca bir kez Paris’te yüzünü gerdirdiğini, ona da pişman olduğunu söyleyen Çehre “Annemden kalan öğütleri uyguluyorum” dedi. Geçen hafta 74 yaşına giren, ama 50’lerinde gösteren Emel Sayın’ın gençlik sırları estetikçilerin tartışma konusu haline geldi. İşte yıllara meydan okuyan güzellerden altın öğütler...
Nebahat Çehre
■ Hayatımda cilt bakımı yaptırmadım. Ama 15 günde bir hamama gider yüzüme kese yaptırırım.
■ Sabah uyandığımda yüzümü yıkar, bir süre kurulamam.
■ Aç karnına ılık, limonlu su içerim. 40 dakika hafif egzersiz yaparım.
■ Un, tuz, şeker kullanmam.
■ Rejim yapmam, az yerim. Uykuma dikkat ederim.
Emel Sayın
■ Alkol, sigara ve güneşten hep uzak durdum.
■ Günde 2.5 litre su içiyorum.
■ Evde yoğurt, bal, limondan oluşan maske yapıp cildime sürüyorum.
■ Her gün 30 dakika yürüyorum.
■ Erken yatar, erken kalkarım.
■ Organik besleniyorum.
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