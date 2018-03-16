Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi: Böylesi sadece Türkiye'de olur

ESTETİK yaptırdığı görüntüsü ile adından söz ettiren gelin adayı Hanife ile ilgili bir yazı kaleme Milliyet yazarı Özay Şendir, "Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur" ifadelerini kullandı.
İşte Özay Şendir'in yazısındaki ilgili kısım;
"Dünyanın başka hiçbir ülkesinde televizyon ekranında koca adayı arayan bir karakter, Türkiye'deki kadar ünlü olamaz. Sadece ünlü olmakla kalmayıp, para da kazanamaz. Daha vahimi kazandığı parayla, dudaklarına yaptırdığı estetik ameliyat da dünyanın hiçbir ülkesindeki medyada bu kadar geniş haber olmaz.
"HANİFE'YE HİÇ LAFIM YOK"
Çarşamba öğleden sonra, yer gök, 'Hanife'nin yeni görüntüsü' oldu. Hanife'ye hiç lafım yok, zira Caner gibi sabun köpüğü televizyon karakterlerinin neredeyse emeklilik çağına geldiği bir ülkeyiz biz. Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur."
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