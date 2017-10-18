Esra estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamıyor

İZDİVAÇ programlarının yasaklanmasının ardından format değiştirerek ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol'un estetiksiz hali görenleri şaşkına uğratıyor.
ESTETİK NELERE KADİR
Dişlerinin arasındaki boşlukları kapattırıp ardından bıçak altına yatıp burnunu düzelttiren ünlü sunucununun eski halini gören "estetik nelere kadir" demekten kendini alamıyor.
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