Esra Erol'un tepkisi sonrası Müge Anlı geri adım attı

FENERBAHÇE - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylar ekranların sevilen sunucularından Müge Anlı ve Esra Erol'u birbirine düştü.

"TARAFTARLAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR"

Müge Anlı derbideki olaylar yüzünden Beşiktaşlı futbolcuları suçlayarak "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖLMÜŞ ANNESİNE KÜFÜR ETMEK BİZİM GELENEĞİMİZDE YOK"

Müge Anlı'ya cevap ise Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen sunucu Esra Erol'dan geldi. Erol, "Onların da duyguları var! Bir futbolcunun ölmüş annesine küfür etmek bizim geleneğimizde yoktur." diyerek yanıt vermişti.

"BEN GENELLEME YAPARAK KONUŞTUM"

Esra Erol'un bu çıkışının ardından A Spor canlı yayına bağlanan Müge Anlı, "Ben aslında sık sık maçlara gidiyorum. Geçenlerde de Beşiktaş kulübü beni misafir etti. Ben küfür edilmemesini her zaman söyledim. Düne has bir durum değil bu. Orada birkaç kendini bilmezin yaptıklarına seyircinin geneli statta tepki gösterdi. Oyuncuları da tanımıyorum, özel hayatlarını bilmiyorum. Dünkü maçla ilgili değil, genelleme yaparak konuştum" dedi.

"BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPMA PEŞİNDELER"

Kendisi üzerinden prim yapılmaya çalışıldığı söyleyen Anlı, "Şahsımın bu olaylara karıştırılmasını istemiyorum. Bazıları benim verdiğim dostluk mesajlarından sanırım rahatsız oluyorlar. Yayına Beşiktaş kulübünden gelen plaketle çıktım ve kardeş kulüp mesajları verdim. Benim üzerimden prim yapma peşindeler herhalde." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ TANIMIYORUZ ZATEN"

Tolga'ya küfür edilmiş olabileceğini söyleyen Anlı, "Ben orada kaleci Tolga için de bir şey söylemedim. Kendisini tanımıyorum zaten. Çıkıp anneme küfür edildi demiş. Ben oradaydım. Belki tribünde edilmedi küfür ama orada münferit küfürler de edilmiş olabilir. Bizim orada tespit etmemiz mümkün değil." dedi.