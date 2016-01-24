Esra Erol makarna reklamından ne kadar kazandı?

EKRANLARIN izlenme rekoru kıran izdivaç programının sunuculuğunu yapan Esra Erol, bir makarna firması ile reklam filmi için bir süre önce anlaşmaya varmıştı. Başarılı sunucu Esra Erol’un oynadığı reklam filminden tam 3 milyon TL aldığı öğrenildi.





Reklam filminde Esra Erol, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı kültürlere göre hazırlanmış tarifler ile makarna yapıyor. Oynadığı reklam filmi ile oldukça başarılı bir çalışma ortaya koyan Esra Erol, reklamdan aldığı ücret ile herkesi şoke etti. Söz konusu reklamda 45 saniye süresince farklı tarifler ile makarna pişirilişi gösteriliyor.





2015 yılının son günlerinde sürpriz bir şekilde makarna firması ile anlaşarak markanın yeni reklam yüzü olan Esra Erol’un yer aldığı “Esra Erol’la Dünya Turu” isimli reklam filmi nihayet yayınlandı. Oldukça başarılı çalışma ortaya koyan ünlü sunucu, reklam karşılığında aldığı ücretle sosyal medyada olay oldu.





“Esra Erol'la Dünya Turu” isimi ile ekranlarda yayınlanan reklam filmi 45 saniye sürüyor. Çeşitli ülkelerde farklı kültürler ile hazırlanan tarifler eşliğinde makarna pişiren Esra Erol, o ülkelerin yöresel kıyafetleri ile karşımıza çıkıyor.





Reklam Filminde Esra Erol’un oğlu İdris Ali de yer alıyor.





Büyük olay yaratan makarna reklamında Esra Erol oğlu İdris Ali'yi de oynattı. İdris Ali reklam filminde sadece 2 karede yer alıyor. 45 boyunca sadece 4 saniyede İdris Ali karşımıza çıkıyor.





Esra Erol’un yer aldığı reklam filminde farklı kültürlere ait makarna yapılışı için çekilen reklam filmi, 25 Film imzası taşıyor. Reklamda sürekli dile getirilen “Obaa…” sözü beğenilmenin dışında dalga konusu olmuş durumda.





Esra Erol Kimdir?





12 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu olan Esra Erol, sunuculuk ve televizyon programcılığı yapmaktadır. Annesi Sinop’lu babası ise göçmendir. Liseyi Kız Lisesi Çini Seramik bölümünde tamamlayan Erol, Açık Öğretim Fakültesinden mezun olmuştur. Ali Özbir ile evlidir. Bu evliliğinden İdris Ali ve Ömer Erol isminde iki oğlu vardır. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Sunucu ödülünün sahibi oldu.





Sunuculuk Kariyeri





2003 – Siemens Mobile Kuşak





2005 – 2007 – Turkuaz





2007 – Esra Erol’la Dest-i İzdivaç





2008 – Esra Erol’la İzdivaç





2009 – 2013 - Esra Erol’da Evlen Benimle





2013 – 2015 – Esra Erol’la





Oyunculuk Deneyimi





Kalp Gözü





Cennet Mahallesi





Başkan





Tuzak





Kanal-İ-Zasyon





Kamerayla İzdivaç





Alemin Kralı



