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Esra Erol korkuttu! Fotoğrafı paylaşınca ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol ile İzdivaç programının sunucusu Esra Erol, rahatsızlanan eşi Ali Özbir'i zorla hastaneye götürdü

Esra Erol korkuttu! Fotoğrafı paylaşınca ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol ile İzdivaç programının sunucusu Esra Erol, rahatsızlanan eşi Ali Özbir'i zorla hastaneye götürdü

14 Ekim 2016 Cuma 11:30
Esra Erol korkuttu! Fotoğrafı paylaşınca ortaya çıktı
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SABAH kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol ile İzdivaç'ın güzel sunucusu, dün soğuk algınlığı sebebiyle fenalaşan eşi Ali Özbir'in hastaneye gitmesi için ısrar etti. 
2010 yılından bu yana evli olan ve iki çocukları bulunan çift, önceki geceyi hastenede geçirdi. Ali Özbir, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini korkuttu. Ağır bir soğuk algınlığı geçiren Özbir, eşi Esra Erol'un isteği üzerine hastaneye kaldırıldı. Özbir'in "Esranın zoru ile hastanede yatmak buna denir sanırım:)))))" şeklinde düştüğü not ile yaptığı paylaşıma, çok sayıda geçmiş olsun yorumları geldi.Bu sabah Esra Erol Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Hastanenin kafesinde kahve içen eşinin fotoğrafını paylaşan güzel sunucu, 'Narkozdan sonra gel kahve icelim diye tutturdu @aliozbir1 burasi hastane otel degil' notunu düştü.
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Son Güncelleme: 14.10.2016 11:52
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Esra Erol KorkuttuATVEsra ErolAli özbir
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