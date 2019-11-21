Esra Erol'da herkesin konuştuğu 'Alanya' detayı: Bordo bereli diye tanıttı
Esra Erol'da Yunus Büyük bordo bereli mi? Üsteğmenim diyen Yunus Büyük Esra Erol'da canlı yayına geldi. Esra Erol'da son bölüm yaşananlar
ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan ve öğle sonralarında Türkiye'ni karşısına çıkardığı dosyalarla fark yaratan Esra Erol Alanya detayı ile bir kez daha izleyicilerinin karşısında. Avukat Hülya Kuran'ın yanısıra halk jürisi ve milyonlarca katılımcısıyla önemli izlenme oranları elde eden programda son olarak akla hayale gelmeyecek bir dolandırıcılık iddiası işlendi.
Kendini üsteğmen olarak tanıtıp bordo bereli olduğunu söyleyen Yunus Büyük'ün aşkına kapılarak tüm ev eşyalarını satan Birgül Hanım bütün parasını kaptırdığını öne sürdü. Yayına bağlanan bir kadın daha aynı şekilde dolandırıldığını iddia etti. Alanya'ya işlerini halletmeye geldiğini ve doktor raporuyla "çatışmaya giren bir bordo bereli" olduğu iddia eden Yunus Büyük'ün gerçekte dolandırıcı olup olmadığı ilerleyen bölümlerde belli olacak.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
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|11
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|11
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|11
|18
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|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
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|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
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|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
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|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
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|25
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|17
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|12
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|12
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|12
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|15
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|16. West Ham
|12
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|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
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|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
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|13
|20
|7. Getafe
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|20
|10. Osasuna
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|15
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|13
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|13
|8
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