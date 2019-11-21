Esra Erol'da herkesin konuştuğu 'Alanya' detayı: Bordo bereli diye tanıttı

ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan ve öğle sonralarında Türkiye'ni karşısına çıkardığı dosyalarla fark yaratan Esra Erol Alanya detayı ile bir kez daha izleyicilerinin karşısında. Avukat Hülya Kuran'ın yanısıra halk jürisi ve milyonlarca katılımcısıyla önemli izlenme oranları elde eden programda son olarak akla hayale gelmeyecek bir dolandırıcılık iddiası işlendi.

Kendini üsteğmen olarak tanıtıp bordo bereli olduğunu söyleyen Yunus Büyük'ün aşkına kapılarak tüm ev eşyalarını satan Birgül Hanım bütün parasını kaptırdığını öne sürdü. Yayına bağlanan bir kadın daha aynı şekilde dolandırıldığını iddia etti. Alanya'ya işlerini halletmeye geldiğini ve doktor raporuyla "çatışmaya giren bir bordo bereli" olduğu iddia eden Yunus Büyük'ün gerçekte dolandırıcı olup olmadığı ilerleyen bölümlerde belli olacak.