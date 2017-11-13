Eski sevgilisinden Hadise'ye şok gönderme!

SİNAN Akçıl, geçen cuma sevgilisi Otilia'nın son klibini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp üzerine "Bu ara çıkan klipler arasında en ‘güzeli’, en ‘Avrupalı’sı, en ‘genci’ tebrikler" yazdı. Ünlü bestecinin isim vermeden geçen günlerde 32 yaşına basan eski sevgilisi Hadise ile 25 yaşındaki sevgilisi Otilia’yı yaşları üzerinden kıyaslaması ve karşı karşıya getirmesi sosyal medyada tepki çekti.