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Eski sevgilisinden Hadise'ye şok gönderme!

Rumen şarkıcı Otilia'yla beraber olan ünlü besteci Sinan Akçıl, son olarak Hadise'nin geçen hafta piyasaya çıkan ve 8,5 milyon izlenmeye ulaşan "Sıfır Tolerans" şarkısının klibini hedef aldı

Eski sevgilisinden Hadise'ye şok gönderme!

Rumen şarkıcı Otilia'yla beraber olan ünlü besteci Sinan Akçıl, son olarak Hadise'nin geçen hafta piyasaya çıkan ve 8,5 milyon izlenmeye ulaşan "Sıfır Tolerans" şarkısının klibini hedef aldı

13 Kasım 2017 Pazartesi 18:01
Eski sevgilisinden Hadise'ye şok gönderme!
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SİNAN Akçıl, geçen cuma sevgilisi Otilia'nın son klibini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp üzerine "Bu ara çıkan klipler arasında en ‘güzeli’, en ‘Avrupalı’sı, en ‘genci’ tebrikler" yazdı. Ünlü bestecinin isim vermeden geçen günlerde 32 yaşına basan eski sevgilisi Hadise ile 25 yaşındaki sevgilisi Otilia’yı yaşları üzerinden kıyaslaması ve karşı karşıya getirmesi sosyal medyada tepki çekti.

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RumenOtiliaHadise
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