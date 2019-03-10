Eski milli futbolcudan aldatan eşe ağır suçlama: Fuhuştan sabıkalı

EMRE Aşık'tan, geçtiğimiz günlerde eğlence mekanında bir adamla samimi şekilde eğlenirken görüntülenen Yağmur Aşık'a açtığı boşanma ve iffet davasının ardından, bir hamle daha geldi. İhaneti affetmeyen eski futbolcu, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ı fuhuştan sabıkalı olmakla suçladı.

"EŞİM FUHUŞTAN SABIKALI"

2. Sayfa'nın haberine göre, Eski Milli Futbolcu Emre Aşık boşanma davası açtığı, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a şok suçlamalarda bulundu: "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir. Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır.

"UYUŞTURUCU KULLANIP ÇOCUKLARIMI DÖVÜYOR"

Yasadışı işleri tespit edilmiştir. Uyuşturucu kullanıyor ve çocuklarımızı dövüyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Onları dadıya emanet edip yurt dışına gitmiş. Nerede olduğu belli değil."

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 14:03