Eski halinden eser yok! Angelina'nın kıyafetini gören hüsrana uğradı

DÜN gece The Beverly Hilton'taki Hollywood Film Ödülleri'ne katılan Angelina Jolie, kırmızı halıda tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu gecede Jenny Packham'ın Sonbahar Kış sezonuna ait gümüş tonlarında kimono görünümlü bir elbise tercih etti.
DEĞERİ 12 BİN 750 TL
Güzel oyuncu 12 bin 750 TL değerindeki belden bağlamalı ipek saten elbisesini, açık bıraktığı dağınık görünümlü saçları, smooky göz makyajı, onunla bütünleşen kırmızı ruju ve pırlanta aksesuarlarla tamamlamış.
İSTEDİĞİ GİBİ DURMADI
Yere kadar uzanan, uzun kollu kıyafeti basit bir tasarım gibi görünse de aslında son derece şık bir parça. Ne var ki Jolie'nin üzerinde pek de istenilen görüntüyü vermedi.
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