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Eski günlerini mumla arayan Tatlıses'e kardeş darbesi!

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Ahmet Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşınca takipçisi "İmparator bir şey demiyor mu?" dedi. Tatlı, "Beni, maaşlı elemanlarıyla karıştırmayın" diyerek cevap verdi

Eski günlerini mumla arayan Tatlıses'e kardeş darbesi!

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Ahmet Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşınca takipçisi "İmparator bir şey demiyor mu?" dedi. Tatlı, "Beni, maaşlı elemanlarıyla karıştırmayın" diyerek cevap verdi

09 Ocak 2018 Salı 16:32
Eski günlerini mumla arayan Tatlıses'e kardeş darbesi!
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İBRAHİM Tatlıses'in kardeşi Ahmet Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşınca bir takipçisi "İmparator yakınlığına bir şey demiyor mu?" dedi. Bunun üzerine Ahmet Tatlı, "Beni onun maaşlı elemanıyla karıştırmayın." diyerek Tatlıses'e gönderme yaptı.

"İMPARATOR BİR ŞEY DEMİYOR MU?"

Hüseyin Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğrafını sayfasında paylaştı. Bir takipçisi de fotoğrafın altına "İmparator Yıldız Tilbe ile yakınlığına bir şey demiyorsa gerisi önemli değil. Yıldız Tilbe ekranda iyi görünen çoğu karakterden, karakterli biri bence" notunu düştü.

AHMET TATLI: BEN SADECE ALLAH'TAN EMİR ALIRIM

Abisi ile arasındaki gerilimin sinyallerini veren Hüseyin Tatlı'dan yanıt gecikmedi: "Bunun için izin aldığımı falan mı düşünüyorsun? Sen de bizi hiç tanımamışsın! Maaşlı elamanlarıyla karıştırdın sanırım... Benim adım HÜSEYİN TATLI Sadece Allah'tan emir alırım çünkü o'dur herşeyi veren NOKTA. Ben kiminle konuşur görüşürüm bunun tek kararını ben veririm gözüm... Ne izni neyin müsaadesi? Senin kalbinde büyüttüğün seni, benim de kalbimde bitirdiğim beni bağlar..."

YILDIZ TİLBE İLE İMPARATOR CANLI YAYINDA KAVGA ETMİŞLERDİ

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'in kendi adını taşıyan programına konuk olmuş, ikilinin canlı yayında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses'i affetmeyeceğini söyleyen Yıldız Tilbe, usta sanatçının 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye ziyarete giderek 'küslük bitti' mesajı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet TatlıYıldız Tilbeİbrahim Tatlıses
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