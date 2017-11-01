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Eski GS'li futbolcu, "Eşcinselim" deyip eşinden boşandı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A.T. isimli futbolcu, "Artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum" diyerek eşinden ayrıldı

Eski GS'li futbolcu, "Eşcinselim" deyip eşinden boşandı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A.T. isimli futbolcu, "Artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum" diyerek eşinden ayrıldı

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:37
Eski GS'li futbolcu, "Eşcinselim" deyip eşinden boşandı
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ANADOLU kulüplerinden birinde top koşturan A.T, ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşadıktan sonra R.A ile tanıştı. Yaklaşık 1.5 yıl birlikte olan çift, 2015'te nikah kıydı. Boğaz manzaralı bir otelde evlenen çift, son aylarda tartışmaya başladı. İddiaya göre A.T, eşine "Ben artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum" diyerek "Gay" olduğunu ve ayrılmak istediğini anlattı. Bu itiraf üzerine şoke olan genç kadın, hemen dava açtı. Hatta hakimden "Eşim gay olduğunu söyledi. Bu yönde rapor alınsın" diyerek boşanmanın buna göre kararlaştırılmasını talep etti. Ancak bu isteği, mahkeme tarafından reddedildi.

BU TÜR BOŞANMA İLK KEZ YAŞANDI

Hakim, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle de evliliği resmen bitirdi. Her gün yeni bir skandalın patlak verdiği renkli dünyada böyle bir nedenle boşanmanın ilk kez yaşandığı iddia edildi. Magazin aleminde herkesin dilinde olan bu boşanmanın ise bir süre önce gerçekleştiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
GSEşcinselGalatasaray
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