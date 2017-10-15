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Eski eşten şoke edecek sözler: İkisinin arasında cinsel ilişki yok

Hande Bermek verdiği röportajda "Murat ve Burcu arasında duygusal ya da cinsel birliktelik yok. İkisinin arasındaki ilişki amca yeğen ilişkisi." diyerek herkesi şoke edecek sözler söyledi

Eski eşten şoke edecek sözler: İkisinin arasında cinsel ilişki yok

Hande Bermek verdiği röportajda "Murat ve Burcu arasında duygusal ya da cinsel birliktelik yok. İkisinin arasındaki ilişki amca yeğen ilişkisi." diyerek herkesi şoke edecek sözler söyledi

15 Ekim 2017 Pazar 09:34
Eski eşten şoke edecek sözler: İkisinin arasında cinsel ilişki yok
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MURAT Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal bir ilişki yaşadığı yaz boyu iddia edilmişti. Teknede ikiliye ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğrafların ardından Başoğlu, eşi Hande Bermek ile boşanmıştı. Bermek, ilk kez röportaj verdi.

"MURAT-BURCU ARASINDA ROMANTİK BİR İLİŞKİ YOK"

Posta gazetesine röportaj veren Hande Bermek, "Murat ile Burcu arasında romantik bir ilişki yok ikisinin arasında amca-yeğen ilişkisi var" dedi.

HANDE BERMEK: TEK BİR FOTOĞRAF KARESİ ONLARA AİT

Hande Bermek, teknede çekilen fotoğraflar ilişkin ise, "Fotoğraflardaki tek bir kare Murat ve Burcu'ya ait diğerlerinin onlara ait olduğu şaibeli. Ben bu konuda bir şey demeyeceğim. Mahkeme karar verecek." dedi.

"MURAT'A GÜVENİYORUM"

"Her hata insanlar için" diyen Hande Bermek,  Murat Başoğlu'na güvendiğini de belirterek bir kez daha şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat BaşoğluHande Bermek
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