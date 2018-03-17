Eski eşiyle yakalanan esmer güzel: çekmeyin, annem beni keser

MODEL Tülin Şahin'in eski eşi Memet Özer Etiler'de kumral bir güzel dile görüntülendi. Mekandan tek başına ayrılan Özer, "Görmezden gelin" derken, kumral güzelse yüzünü kapatmaya çalıştı.
BAŞ BAŞA YEMEK YEDİLER
Model Tülin Şahin'in eski eşi Memet Özer, önceki akşam Etiler Da Mario'da, kumral bir güzelle baş başa yemek yedi.
"GÖRMEZDEN GELİN"
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan tek başına ayrılan Özer, "Herhangi bir şey yok. Görmezden gelin" diye konuştu.
"ANNEM GÖRÜRSE BENİ KESER"
Ardından mekanı terk eden kumral güzelse yüzünü kapatmaya çalışarak "Annem görürse beni keser. Çekmeyin beni" dedi.
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