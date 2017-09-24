Eski aşkıyla sevgili olan dostunu bir kalemde sildi

ASLIŞAH Alkoçlar'ın Hakan Sabancı ile birlikte olduğu dönemde, yakın dostu Eliz Sakuçoğlu da Beran Benan'la evlilik planları yapıyordu. Ancak her iki ilişkinin de sonu ayrılık oldu.
ESKİ AŞKIYLA YAKIN DOSTU AŞK YAŞIYOR
Sakuçoğlu, bir süre önce sürpriz bir kararla Hakan Sabancı'yla görüşmeye başladı. Alkoçlar, bunu öğrenir öğrenmez Sakuçoğlu'nu hayatından da sosyal medya hesabından da sildi.
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