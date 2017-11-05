Eski aşkı C için kral dairesini kapattırdı!

HAKAN Sabancı’nın aşk hayatındaki hızına kimse yetişemiyor. Eski sevgilileriyle görüşmeye devam eden Sabancı’nın geçtiğimiz hafta lüks bir otelin kral dairesinde Hadise’yi ağırladığı öğrenildi.

Çapkın işadamı Hakan Sabancı'nın aşk hayatı arapsaçına döndü. Geçtiğimiz aylarda eski aşkı Lara Surol'la görüştüğü ortaya çıkan Sabancı'nın Eliz Sakuçoğlu'yla da aşk yaşaması kafaları karıştırdı.

Takvim'in haberine göre, Cadılar Bayramı'nda Sakuçoğlu'yla Bebek'teki bir mekanda eğlenen Sabancı'nın geçtiğimiz hafta da bir diğer eski aşkı Hadise'yle kaçamak yaptığı dedikodusu herkesi şoke etti. Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen 26 yaşındaki işadamı, iddiaya göre Nişantaşı'ndaki The St. Regis İstanbul'da ünlü popçuyla buluştu.



GİZLİ BULUŞMA GİZLİ KALMADI

Lüks otelin 15 bin TL'lik kral dairesini kapattıran Hakan Sabancı'nın Hadise'yle gizli gizli görüşmesi geçtiğimiz yıl kısa bir süre aşk yaşayan ikilinin yeniden bir araya geldiğini düşündürdü. Sabancı ile ilişkisi hakkında daha önce konuşmaktan kaçınan ünlü popçunun 'kral dairesi buluşması' için bir yorum yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu..