Eşiyle saldırıya uğrayan oyuncu, yaşadığı korku dolu anları anlattı

GÜZEL oyuncu Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan geçtiğimiz gün Euroleague'de final maçı olan Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasına gitti. Eşinin de yönetim kurulunda olduğu takımın maçını izleyen Yasemin Özilhan, bir kavganın ortasında kaldı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Özilhan, yaşanan talihsiz olayla ilgili, "Bizimki bir şahsın hareketine verilen bir tepkiydi" dedi.

SÖZLÜ TARTIŞMA YERİNİ KAVGAYA BIRAKTI

Maçın son anlarında doğru bir grup Fenerbahçe taraftarının, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat yapmasıyla birlikte saha birden karıştı. Kendisine küfür eden taraftarlara sözlü karşılık veren Ergin Ataman, olayların dahada büyümesine sebep oldu. Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasında iki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma sırasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özilhan da olaylara müdahil olarak Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi. Tartışmalar kısa bir süre içerisinde yerini kavgaya bırakınca, Yasemin Özilhan, eşini güçlükle tutmaya çalıştı. Yasemin Özilhan, yaşanan arbede esnasında büyük korku yaşadı.

OLAY HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Özilhan, tatsız olaya dair şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye karşı bir tavır yoktu. Biz zaten Fenerbahçe'yi Real Madrid maçında destekledik. Bir şahsın hakaretine karşı verilen bir tepkiydi bizimki. Olay büyümeden kapandı."