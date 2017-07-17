Eşiyle ilgili iddia Murat'ı çıldırttı: Bu yapılan şerefsizliktir

OYUNCU Merve Boluğur ile eşi popçu Murat Dalkılıç'ın yuvalarının üzerinde kara bulutlar gezdiği konuşuluyor. Dedikodulara bakılırsa; Murat Dalkılıç evi terk edip otele yerleşmiş. Merve Boluğur da tatile çıkmış ve bu tatilinde Yunanistan'ın Simi adası açıklarında Serdar Bilgili'nin yatında görüntülenmişti.

MURAT DALKILIÇ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Evlerini ayırdıkları da konuşulan çiftten Murat Dalkılıç ardı arkası kesilmeyen ve her geçen gün yenileri eklenen bu tarz haberlere isyan bayrağını açtı. Evliliğiyle ilgili dedikoduların haberleştirilmesine tepki gösteren Dalkılıç, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklamada bulundu.

İşte Murat Dalkılıç'ın o paylaşımı;

"Günlerdir hakkımızda çıkan birçok habere ailece tepkisiz kalarak tepkimizi gösterdik. Eşim de, ben de anlayışlı olup, magazine saygı duymaya çalışıp hep pozitif olduk. Söz konusu ailemin namusu olunca artık bu yapılan yalan haberi 'şerefsizlik' olarak nitelendiriyorum. Adice yapılan bu yalan haberle ilgili hukuksal süreç derhal başlatılacaktır.

Saygılarımla… Murat Dalkılıç"