Eşinin yolunu gözlüyor

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile Ocak 2016'da evlendiği Ozan Baran, haziran ayında Amerika'dan Türkiye'ye tatile gelmişti. Yalçın hala İstanbul'da. Eşi ise işleri nedeniyle geçen hafta Amerika'ya gitmek zorunda kaldı. Ozan Baran'ın burnunda tüttüğünü söyleyen Süreyya Yalçın, "Yanımdayken bile özlüyorum. Dört gözle yolunu bekliyorum, bitsin artık bu hasret" diye konuştu.