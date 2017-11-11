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Eşinin önünde kayınpederinin dudağına yapıştı

Los Angeles'da Legacy of Vision derneğinin galasına eşiyle birlikte katılan güzel oyuncu Catherine Zeta Jones, 100 yaşındaki kayınpederini dudağından öperek selamladı

Eşinin önünde kayınpederinin dudağına yapıştı

Los Angeles'da Legacy of Vision derneğinin galasına eşiyle birlikte katılan güzel oyuncu Catherine Zeta Jones, 100 yaşındaki kayınpederini dudağından öperek selamladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:49
Eşinin önünde kayınpederinin dudağına yapıştı
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GALLERLİ oyuncu  Catherine Zeta Jones, 25 yaş büyük eşi  Michael Douglas'ın babası  Kirk Douglas'ı dudağından öpmesi dikkati çekti.

Michael Douglas (73) ile 17 yıldır evli olan  Catherine Zeta Jones (48),  Los Angeles'da Legacy of Vision derneğinin galasına katıldı. Jones-Douglas çiftine,  Michael Douglas'ın 38 yaşındaki en büyük oğlu Cameron eşlik etti.

KAYINPEDERİNİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

50'li ve 60'lı yılların usta oyuncusu ve eşi  Michael Douglas'ın babası  Kirk Douglas'ı dudağından öperek selamlayan  Catherine Zeta Jones, kayınpederiyle bir süre sohbet etti.

100 yaşındaki kayınpederine 'hoşgeldin' busesi konduran güzel aktris, hayran bir şekilde  Kirk Douglas'ın konuşmasını dinledi.

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