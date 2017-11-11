eşinin önünde kayınpederinin dudağına yapıştı

GALLERLİ oyuncu Catherine Zeta Jones, 25 yaş büyük eşi Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas'ı dudağından öpmesi dikkati çekti.

Michael Douglas (73) ile 17 yıldır evli olan Catherine Zeta Jones (48), Los Angeles'da Legacy of Vision derneğinin galasına katıldı. Jones-Douglas çiftine, Michael Douglas'ın 38 yaşındaki en büyük oğlu Cameron eşlik etti.

KAYINPEDERİNİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

50'li ve 60'lı yılların usta oyuncusu ve eşi Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas'ı dudağından öperek selamlayan Catherine Zeta Jones, kayınpederiyle bir süre sohbet etti.

100 yaşındaki kayınpederine 'hoşgeldin' busesi konduran güzel aktris, hayran bir şekilde Kirk Douglas'ın konuşmasını dinledi.