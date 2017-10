Eşinin Ebru Şallı ile yasak aşk yaşadığını öğrenince çılgına döndü

SON dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Ebru Şallı'nın yasak aşkı Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş'un kıskançlık krizine girdiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Duymayan Kalmasın programında yayınlanan görüntülerle ilgili canlı yayına bağlanan Gonca Akkuş, hakkındaki iddialara cevap verdi.

İşte Gonca Akkuş'un yaptığı açıklama;

''Bu benim ikinci çocuğuma hamileliğimde çekilen görüntü. Eşim Miami'de bizi bir eve koydu. Elimde ne telefon ne de para vardı. Hamileliğimin 9. ayında 3 gün 3 gece eve gelmedi. Ben de yalnız olduğum için korkuyordum, her an doğum yapabilirdim ve bu yüzden arkadaşını aradım. Arkadaşını aradığımı öğrenince eve geldi. Dolaptan kemerini alıp, bıçakla üzerime yürüdü. Sonra da etrafı dağıttı. Polisiçağıracağımı söylediğim için Uğur tabakları kırıp kameraya almaya başladı. Bu görüntülerden sonra polisi aramaya vicdanım el vermedi, çünkü orası Amerika. Şu an beni ölümle tehdit ediyorlar, polise başvurdum. Hiçbir şeyden korkum yok.

''EBRU ŞALLI SABIKA KAYDI İSTESİN''

Ebru Şallı Uğur'dan sabıka kaydı istesin, silahla adam yaralamaktan Uğur hakkında suç kaydı var. Uğur'un yengesinin dediği gibi Ebru Şallı ve Uğur dini nikah yapmışlar. Uğur ile velayet davamız devam ediyor. Önümüzdeki hafta çocuklarımı alacağım. Uğur'dan 20 milyon tazminat ve çocuklarım için 10 bin TL nafaka alacağım."