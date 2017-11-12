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Eşinden sonra Kenan da hüsranı yaşadı! Dizisinin ilk bölümü çöpe gitti

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın dizisinin 2 bölümden sonra yayınlanmamasının ardından kendi dizisinde de büyük bir şok yaşadı. Kenan'ın dizisinin ilk bölümü çöpe gitti

Eşinden sonra Kenan da hüsranı yaşadı! Dizisinin ilk bölümü çöpe gitti

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın dizisinin 2 bölümden sonra yayınlanmamasının ardından kendi dizisinde de büyük bir şok yaşadı. Kenan'ın dizisinin ilk bölümü çöpe gitti

12 Kasım 2017 Pazar 12:45
Eşinden sonra Kenan da hüsranı yaşadı! Dizisinin ilk bölümü çöpe gitti
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BAŞROLÜNDE Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinin çekilen ilk bölümü beğenilmedi. 2 milyon TL'lik emek boşa gitti. İmirzalıoğlu'nun eşi  Sinem Kobal'ın başrol oynadığı Yüz Yüze dizisi 2. bölümün ardından bir daha da yayınlanmadı.

DİZİNİN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Kanal D'de Ocak ayında başlaması planlanan 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinin setinde kriz çıktı. Yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşadı. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, yaklaşık 2 milyon TL'lik emeği çöpe attı. Altan Dönmez'in yerine  Cevdet Mercan getirildi. Mercan, diziye adapte olmak için üç hafta süre istedi. Çekimler durdu. Senaryo yeniden yazılıyor, kadro ise gözden geçiriliyor. Sezonun en yüksek bütçeli projesi olarak kabul edilen 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' adlı dizide  Metin Akpınar,  Çetin Tekindor,  Altan Erkekli gibi oyuncular da yer alıyor.

SİNEM'DEN SONRA KENAN DA HÜSRANI YAŞADI

Ünlü çiftin evlendikten sonra şansızlık peşlerini bırakmadı.  Sinem Kobal'ın Show TV'de yayınlanan Yüz Yüze dizisi reytinglerde hüsrana uğrayınca dizi 2. bölümün ardından bir daha da yayınlanmadı. Kenan'ın dizisi de daha ilk bölümden bir sürü sorun yaşadı.

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Cevdet MercanKanal DKenan İmirzalıoğluMagazin
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