“"Eşim medyaya düşmeden önce, bana Ebru'nun çıplak fotoğraflarını attı"

EBRU Şallı'nın evli sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlandı. Akkuş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EŞİM EBRU'NUN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ"

Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş Ebru Şallı ile şöyle açıklamalarda bulundu: Eşim bana bir gün Whatsaap'tan ' Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti.