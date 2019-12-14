Eser Yenenler’in oğlu Kuzey babasının kopyası
6 Ekim'de bebeklerini kucağına alan Berfu-Eser Yenenler çiftinin bebekleri Kuzey adeta babasının kopyası.
ESER Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu. Çift ekim ayında bebekleri Kuzey'e kavuşmuşlardı. Minik Kuzey'in Eser Yenenler'e benzerliği dikkat çekti.
Hamilelik döneminde 13 kilo almıştı
Hamilelik döneminde 13 kilo alan Berfu Yenenler eski formuna kavuştu. Doğumdan sonra 38 günde 11 kilo veren taze anne doğum kilolarından kurtuldu.
Nasıl zayıfladı?
Berfu Yenenler nasıl zayıfladığını anlattı:
Eski halime döndüğüme inanamıyorum. Her gün bir saat yürüyüş ve kick boks yapıyorum. Kuzey doğalı 38 gün oldu, 11 kilo zayıfladım. 3-4 kilo daha vermek istiyorum. Artık bu hafta itibarıyla da fonksiyonel antrenmanlara başladım hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun. 3-4 kilo daha vermek istiyorum
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
|İmsak
|06:29
|Güneş
|07:55
|Öğle
|12:57
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. Everton
|16
|17
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|17
|28
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9