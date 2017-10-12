Eser Yenenler resmen ortada kaldı!

ÜNLÜ popçu Murat Boz'la birlikte Candan kardeşlerle kaçamak yaparken yakalanan Eser Yenenler, magazin gündemini çapkınlıklarıyla meşgul etmenin bedelini ağır ödedi.
ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ
Murat Boz olayından sonra Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un yuvasının yıkılmasına sebep olarak gösterilen Eser Yenenler, deyim yerindeyse zirveden dibi gördü.
DARBE ÜSTÜNE DARBE
Önce Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile birlikte sunduğu '3 Adam' programı yayından kaldırılan Eser Yenenler, ardından Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdı. Son olarak jüri üyeliği yaptığı 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında da üstü çizilen Yenenler'e yakın arkadaşları İbrahim ve Oğuzhan da çektikleri filmde yer vermediler.
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