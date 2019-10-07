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Eser Yenenler baba oldu

Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya geldi...

MAGAZİN 06.10.2019, 22:53
Eser Yenenler baba oldu
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BERFU Yıldız güzel haberi  sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör 3360 gram ağırlığında dünyaya gelen Kuzey bebeğin ve Berfu Yenenler'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

#berfu #yıldız #sosyal #medya
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