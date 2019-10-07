Eser Yenenler baba oldu
Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya geldi...
MAGAZİN 06.10.2019, 22:53
BERFU Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.
Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör 3360 gram ağırlığında dünyaya gelen Kuzey bebeğin ve Berfu Yenenler'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
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